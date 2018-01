(Agenzia Vista) Roma, 07 gennaio 2018 Naufraga gommone di migranti al largo della Libia 8 cadaveri recuperati Sono 84 i migranti tratti in salvo dalla Nave Diciotti della Guardia Costiera, nel corso di un’operazione di soccorso a un gommone in difficoltà al largo delle coste libiche. L’avvistamento è avvenuto a cura di un aereo in pattugliamento marittimo di Eunavfor Med operazione Sophia. 8 i corpi privi di vita recuperati nel corso dell’operazione, coordinata dalla Centrale operativa della Guardia Costiera a Roma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla quale hanno preso parte anche mezzi della Marina militare italiana / fonte Guardia Costiera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev