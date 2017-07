Navigli, Sala: consultazione tra qualche mese forse con regionali

Milano (askanews) - La consultazione popolare sulla riapertura dei Navigli sarà tra qualche mese, il prima possibile e come tempistiche potrebbe coincidere con le elezioni regionali in Lombardia: lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine dell'incontro con il collega di Chicago a Palazzo Marino. "Abbiamo aperto a questa idea di riaprire i Navigli, la settimana prossima ci sarà l'ultimo incontro con il comitato scientifico e a valle, per evitare dubbi e speculazioni, ci sarà la presentazione dello stato dell'arte. Ci serve qualche mese per organizzare le cose di fino - ha detto Sala - io non porrò mai la domanda siete favorevoli alla riapertura, ma siete favorevoli a questo disegno di riapertura tenendo conto dei costi, degli impicci per il traffico, di cosa cambierà, dei lavori". "L'idea è di agganciarsi a una consultazione per non creare altri costi, la poniamo appena sarà possibile, potrebbe essere in concomitanza con le regionali" ha concluso Sala.