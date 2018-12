(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2018 NCC, manifestazione a Roma per chiedere riforma di settore. Le voci degli autisti in piazza Scendono in Piazza della Repubblica a Roma gli autisti NCC per chiedere al Governo una riforma del settore e la regolarizzazione della posizione lavorativa. Le voci degli autisti in piazza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev