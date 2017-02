Neil Gorsuch visita Capitol Hill dopo la nomina a Corte Suprema

Washington (askanews) - Prima uscita ufficiale per Neil Gorsuch che il neo presidente Donald Trump ha scelto per l'incarico vacante di giudice della Corte suprema. Insieme al vice presidente Mike Pence ha visitato Capitol Hill e incontrato il leader dei repubblicani al Senato Mitch McConnell.Ora si apre una colossale battaglia per la sua conferma al Senato Usa. Gorsuch subirà un interrogatorio durissimo da parte dei membri della commissione Giustizia del Senato, ma il voto su di lui certamente verrà espresso in base all'appartenenza di partito e la sua conferma dovrà poi passare il vaglio dell'aula.