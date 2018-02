Nel Baden Wuerttemberg nasce la settimana di lavoro di 28 ore

Stoccarda, (askanews) - E' stato raggiunto (tra il 5 e il 6 febbraio) uno storico accordo tra il potente sindacato dei metalmeccanici tedeschi, la IG Metall, e l associazione dei datori di lavoro Sudwestmetall del Land del Baden-Wuerttenberg, che include anche l'orario di lavoro di 28 ore a settimana.Un'intesa pilota per il settore, che per ora riguarda 900.000 metalmeccanici, ma potrebbe presto essere estesa a tutto il paese e coinvolgere i 3,9 milioni di operai rappresentati da Ig Metall.Senza l'accordo il sindacato aveva proclamato uno sciopero di 24 ore minacciando di procedere con scioperi a oltranza.La settimana lavorativa di 28 ore è su base volontaria e potrà essere utilizzata per un periodo limitato, che va dai 6 ai 24 mesi. In cambio i datori di lavoro hanno ottenuto di poter allungare la settimana lavorativa da 35 a 40 ore per i lavoratori che volessero farlo, quindi sempre su base volontaria.