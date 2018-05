Los Angeles (askanews) - I più grandi surfisti del mondo sfidano le onde create artificialmente. Tutti ospiti nel Surf Ranch dell'11 volte campione del mondo Kelly Slater. Nella città di Lemoore, in California, va in scnea la prima competizione ufficiale di surf in un bacino artificiale. Nel suo ranch Slater ha sviluppato una tecnologia per creare onde perfette in una piscina gigante. Che si trova in mezzo al deserto.