Nelle librerie Usa l'ultima fatica di Ivanka Trump

New York (askanews) - Si intitola "Women Who Work" il nuovo libro scritto da Ivanka Trump e appena fresco di stampa. E' nelle librerie da martedì questo volume che racconta come una donna oggi possa conciliare una carriera di successo con il suo ruolo di madre di famiglia. Il libro è stato accompagnato da polemiche social per alcuni passaggi, giudicati quanto meno naif. In uno di questi la "First Daughter" spiega quanto sia alto lo stress da non permetterle nemmeno di avere più il tempo per un massaggio.