(Agenzia VISTA) Firenze, 18 febbraio 2017 Riccardo Nencini, viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, ha incontrato i suoi lettori per un firmacopie del libro 'Il Fuoco Dentro' scritti inediti su Oriana Fallacia che spiegano il suo rapporto con Firenze. Nencini ha commentato il caos che sta travolgendo il partito di cui e' membro, 'Spero che decidano in fretta e non si arrivi ad una scissione' ha affermato il viceministro. courtesy_Italia7