Neo segretario della Difesa Trump: Putin sta distruggendo la Nato

Roma, (askanews) - "Putin sta cercando di fare a pezzi la Nato": a dirlo è stato James Mattis, aprendo la sua audizione alla commissione delle Forze armate del Senato per la sua conferma come segretario alla Difesa dell'amministrazione Trump.Il generale ha aggiunto che gli Stati Uniti devono rafforzare la loro alleanza contro la Russia: "Dobbiamo adottare misure integrate, diplomatiche-economiche-militari. E misure dell'alleanza, lavorare con i nostri alleati per difenderci dove è necessario".Le parole di Mattis, scelto da Donald Trump come prossimo segretario della Difesa, sono finora le più dure contro il Cremlino pronunciate da un ministro della nuova amministrazione che sta per insediarsi.