Roma, (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in visita al Taj Mahal ad Agra, insieme alla moglie Sara. Si tratta della prima visita ufficiale di un leader dello Stato ebraico in India da 15 anni.La coppia si è concessa una passeggiata nei giardini prima della foto di rito di fronte al "mausoleo bianco dell'amore". Un Taj Mahal blindatissimo e senza turisti per la visita presidenziale.