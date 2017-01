Roma, (askanews) - Mentre gli occhi del mondo erano puntati sulla Casa Bianca per il giuramento di Donald Trump Netflix, sito di streaming e produzione video, ha colto il momento per annunciare la quinta stagione della sua serie più fortunata: House of Cards, la storia interpretata da Kevin Spacey su un presidente molto, molto fuori dagli schemi, un grande manipolatore. House of Cards e i suoi brividi d'orrore istituzionale saranno disponibili su Netflix dal 30 maggio.