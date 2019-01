Roma, (askanews) - Da qualche giorno continua a cadere la neve a Kabul, ormai completamente imbiancata. Uno scenario atipico per la capitale afgana, qualche piccolo disagio per la circolazione ma festa per i residenti che si divertono a giocare a palle di neve nei parchi e accolgono con favore le nevicate abbondanti dopo la forte siccità che lo scorso anno ha colpito tutto il Paese.