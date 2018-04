Nicaragua a ferro e fuoco, i manifestanti si ribellano alla riforma pensionistica

(Agenzia Vista) Nicaragua, 22 aprile 2018 Sono stati cinque giorni di proteste sanguinarie in Nicaragua. Il bilancio delle vittime sarebbe salito a 25 morti, mentre si contano 67 feriti e 43 dispersi. La rivolta si è scatenata dopo che il leader sandinista Daniel Ortega ha proposto la riforma pensionistica che prevede l'aumento dei contributi per i lavoratori e assegni pensionistici più magri. Da mercoledì non si fermano gli scontri tra manifestanti e polizia che hanno messo il paese a ferro e fuoco. _Courtesy Instagram rodro_hwang Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev