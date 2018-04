Nicaragua, corteo e veglia per il giornalista ucciso Angel Gahona

Roma, (askanews) - Una manifestazione e una veglia a Managua per rendere omaggio al giornalista Angel Gahona, ucciso durante le manifestazioni che hanno scosso il Nicaragua nelle ultime settimane. Gahona è morto, presumibilmente assassinato da un cecchino, mentre stava filmando in diretta su Facebook gli scontri tra dimostranti e polizia durante le proteste contro la riforma delle pensioni, in cui finora sono state uccise almeno 37 persone.Le manifestazioni, le più violente nel paese centroamericano daquando Daniel Ortega è tornato al potere nel 2007, hanno portato il presidente a sospendere la riforma, ma continuano e dopo il pesante bilancio di sangue ora molti manifestanti chiedono le dimissioni di Ortega.Juan Carlos Gahona, fratello di Angel, ha lanciato un appello:"Che si faccia chiarezza, che ci dicano la verità, che non mentano, che si pronuncino, e che sia fatta giustizia".