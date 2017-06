Nicaragua, scoperto un antico cimitero di epoca precolombiana

Managua (askanews) - Un vecchio sito archeologico con i resti di un antico cimitero precolombiano, risalente a oltre 1200 anni fa, è stato portato alla luce dagli archeologi nei dintorni di Managua, la capitale del Nicaragua.Il sito, scoperto in una zona in cui si stava costruendo un nuovo stadio da baseball, contiene tracce di sepolture, urne funerarie in ceramica e resti umani risalenti a un periodo compreso tra 350 e 800 anni dopo Cristo."È un sito archeologico di grande importanza - ha spiegato Mario Solano, dell'Istituto di cultura del Nicaragua - ci permetterà di ricostruire l'identità culturale del Nicaragua, perché si tratta di un vero proprio cimitero dell'età precolombiana".I reperti rinvenuti verranno spostati al Palazzo nazionale della cultura per le analisi di laboratorio.