Roma, (askanews) - Nichi Vendola è stato colpito da un infarto, è stato operato all'ospedale Gemelli di Roma e ora si trova in terapia intensiva. Ma non è in pericolo di vita.E' successo il 15 ottobre, quando l'ex governatore della Puglia è stato ricoverato dopo un malessere. Al Gemelli gli è stato diagnosticato un infarto. A Vendola, sottoposto a intervento chirurgico, è stato applicato uno stent.