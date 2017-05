(Agenzia Vista) Prato, 26 maggio 2017 Esperimento in un liceo toscano dove per una settimana gli alunni non hanno utilizzato il cellulare nelle ore scolastiche. I risultati, a detta degli stessi studenti, sono stati positivi, in particolare hanno sottolineato come adesso usano meno il cellulare rispetto a prima. courtesy_Italia7 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev