Nobel per la medicina all'americano Allison e a giapponese Honjo

Stoccolma (askanews) - Il premio Nobel per la medicina 2018 è stato assegnato all'americano James Allison e al giapponese Tasuku Honjo per la loro "scoperta di una terapia per il cancro"."Stimolando la capacità del nostro sistema immunitario di attaccare le cellule tumorali - si legge sull'account Twitter del Nobel - i vincitori del premio di quest'anno hanno stabilito un principio completamente nuovo per la terapia del cancro".Allison, docente dell'Università del Texas, e Honjo, professore all'Università di Kyoto, per lo stesso studio avevano già vinto nel 2014 il Tang Prize, la versione asiatica del Nobel.La ricerca sugli inibitori del checkpoint immunitario è incentrata sulle proteine prodotte da alcune cellule del sistema immunitario, così come da alcune cellule tumorali, che possono bloccare le difese naturali del corpo dall'uccidere le cellule tumorali. La terapia è progettata per rimuovere questa proteina "freno" e consentire al sistema immunitario di agire più rapidamente contro il cancro.I due ricercatori divideranno i nove milioni di corone svedesi (870.000 euro) del premio che sarà consegnato loro durante la cerimonia in programma il 10 dicembre 2018 a Stoccolma.