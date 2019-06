(Agenzia Vista) Bruxelles, 21 giugno 2019 Nomine Ue, Juncker scherza: "Non è facile trovarmi un sostituto" "Ho notato con molto divertimento e anche con un certo piacere che non è per niente facile trovarmi un sostituto". Così il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker durante la conferenza stampa dopo il vertice Ue che non ha trovato l'accordo sulle nomine. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev