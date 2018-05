(Agenzia Vista) Senigallia, 04 maggio 2018 E'Tv Marche Non viene assunta perche' di colore, la denuncia di Fatima cittadina di Senigallia Fatima è un'operatrice sociale, si occupa di anziani e dopo 4 giorni di affiancamento in una casa di riposo le sono stati chiesti tutti i documenti per la contrattualizzazione, salvo poi essere richiamata per sentirsi dire che non l'avrebbero assunta per via del colore della sua pelle. Questa la denuncia lanciata attraverso i microfoni di E'Tv Marche. courtesy_E'Tv Marche Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it