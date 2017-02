Norcorea, omicidio di Kim Jong-Nam: fermata una donna in Malesia

Kuala Lumpur (askanews) - Come un thriller di Ken Follett, con una spruzzata splatter alla Quentin Tarantino. Si tinge sempre più di giallo horror spy la morte del fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong-Un.Una donna con passaporto vietnamita è stata fermata all'aeroporto di Kuala Lumpur nell'ambito delle indagini sull'omicidio del 45enne Kim Jong-Nam. La sospettata è stata fermata al terminal 2 dello scalo nell'ambito delle indagini sull'assassinio. Secondo la polizia, la donna è una 28enne identificata grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza a circuito chiuso dello scalo che avrebbero catturato il volto di una donna, la presunta e letale killer-spia della Nord Corea, accusata di aver ucciso Jong-Nam con aghi avvelenati, secondo un copione degno della più feroce Agatha Christie in chiave 2.0.Il fermo-immagine è stato diffuso dallo "Straits Times", quotidiano in lingua inglese di Singapore. Nella foto si scorge una donna dai tratti asiatici con una maglietta e una gonna blu. Nella mano destra tiene una piccola borsetta a tracolla.Jong-Nam era inserito nell'ipotetica lista di successione del regime nordcoreano ma nel 2001, dopo un goffo tentativo di raggiungere il Giappone con un passaporto falso, aveva preferito una vita dorata in esilio. Dopo avere vissuto a lungo a Macao, paradiso del gioco d'azzardo e di ogni deboscia in salsa asiatica, aveva vagabondato senza coerenza tra un paese e l'altro della regione, dove era conosciuto più per il suo sgangherato stile di vita da playboy di provincia che per la sua volontà di opposizione al regime. In passato, aveva comunque implorato Pyongyang di risparmiargli la vita dopo un pregresso fallito omicidio del 2012, secondo quanto rivelato dal capo dei servizi di intelligence della Corea del Sud in un'audizione parlamentare a porte chiuse.Le autorità di Pyongyang intanto giocano a fare i pesci in barile. Sono infatti iniziate le celebrazioni per il compleanno di Kim Jong-Il, padre di Jong-Nam, e nessuno ha fatto alcune menzione dell'omicidio.Le circostanze di quella strana morte a Kuala Lumpur lasciano comunque perplessi, anche al netto delle allucinate paranoie del paffuto e ferocissimo leader della Corea del Nord, Kim Jong-Un. Secondo gli analisti, infatti, quest'ultimo non percepiva il fratello maggiore come una minaccia effettiva per il suo potere. D'altra parte, il suo assassinio non sarebbe nemmeno concepibile senza un ordine diretto dello stesso Kim Jong-Un.