(Agenzia Vista) Napoli, 05 maggio 2018 Notte bianca della legalità a Napoli, i magistrati simulano un processo in aula con gli studenti In occasione della Notte bianca per la legalità organizzata dall'Associazione Nazionale Magistrati presso l'auditorium del Palazzo di Giustizia del capoluogo campano, i magistrati hanno simulato un processo penale nelle aule del tribunale con gli alunni delle diverse scuole della città che hanno partecipato all'iniziativa. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it