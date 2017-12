(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2017 Vicesindaco Bergamo alla notte di Musei in Musica, lo speciale Il vicesindaco di Roma Luca Bergamo presenta i dati a due ore dall'inaugurazione della nuova edizione di 'Musei in musica' l'iniziativa che ha coinvolto 40 musei tra quelli capitolini ma non solo che raccoglie il consenso e l'interesse di migliaia di cittadini romani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev