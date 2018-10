(Agenzia Vista) Catania, 05 ottobre 2018 Nubifragio a Catania, le strade del centro si trasformano in fiumi Il nubifragio che ha colpito la città siciliana ha causato notevoli disagi alla circolazione. Alcune strade del centro, tra cui via Etnea, ripresa in queste immagini, si sono allagate. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it