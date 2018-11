(Agenzia Vista) Washington, 04 novembre 2018 Nucleare, botta e risposta tra Trump e Iran su sanzioni, i manifesti si ispirano al Trono di Spade Nuovo scontro tra Iran e USA sul nucleare, il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuove sanzioni e in Iran sono esplose le proteste in piazza. Trump ha pubblicato un manifesto ispirato al Trono di Spade che annuncia le sanzioni, l'Iran ha risposto per le rime. fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it