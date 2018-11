Nuova Dehli invasa dallo smog, proteste in strada

Nuova Dehli, 6 nov. (askanews) - Manifestazione a Nuove Dehli davanti al ministero dell'Ambiente contro lo smog che da giorni invade la capitale dell'India. Parlano diversi abitanti e un esperto. Vivek Chattopadhyay del Centro per la Scienza e per l'Ambiente dice, "I dati del governo dimostrano che il 45% dei bambini in età scolare hanno una capacità polmonare ridotta. Quando crescono e diventano adulti hanno forti rischi di sviluppare malattie respiratorie. La nostra generazione futura dipende dalle scelte di oggi"."Se andiamo a giocare al parco di pomeriggio possiamo stare poco. Se andiamo alle 5, tipo, alle 6 dobbiamo tornare perché è pieno di nebbia", dice un ragazzino. E una ragazza rincara, "Continuo a ammalarmi per colpa dell'inquinamento, mi bruciano gli occhi e anche con le medicine non guarisco. Migliora solo quando viaggio, in America o in altri posti dove l'aria è migliore".