(Agenzia Vista) Stromboli, 28 aprile 2018 Nuova esplosione in cima al vulcano di Stromboli, ecco le immagini Una nuova esplosione, dopo quella del 24 aprile, in cima al vulcano di Stromboli, che h svegliato nel cuore della notte abitanti e turisti. L?esplosione maggiore, così viene chiamata dai vulcanologi, è un fenomeno normale per l'attività del vulcano. fonte Ingv Catania Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev