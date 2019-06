Nuovo scontro Sea-Watch-Salvini, Ong: non sbarcheremo a Tripoli

Roma, 13 giu. (askanews) - "La Sea Watch non sbarcherà i naufraghi in Libia. Tripoli non è un porto sicuro". È la risposta secca della Ong tedesca, postata sul proprio account Twitter, alla disponibilità della Guardia costiera libica di accogliere a Tripoli i 52 migranti soccorsi il 12 giugno dalla Sea Watch in acque libiche."Tripoli non è un porto sicuro", ha proseguito la Ong, aggiungendo che "riportare coattivamente le persone soccorse in un Paese in guerra, farle imprigionare e torturare, è un crimine. È vergognoso che l'Italia promuova queste atrocità e che i governi Ue ne siano complici".È Matteo Salvini ad aggiornare sui movimenti della nave. "Si sta muovendo verso la Tunisia". Ma l'ultimo tracciato mostra un cambio di rotta"SeaWatch non vuole portarli in Libia? - scrive Salvini su Facebook - allora spieghi perché ha chiesto a Tripoli un porto sicuro. E perché, dopo la risposta positiva, ha atteso per ore davanti alla costa africana. Aveva il via libera allo sbarco, l'atteggiamento della Ong sembra un vero e proprio sequestro di persona per motivi politici".