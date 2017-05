Obama a Milano: ci vedrete spesso in Italia

Roma, (askanews) - Gli Obama verranno spesso in Italia: lo assicura Barack Obama all'inizio del suo discorso alla fiera di Rho-Pero nell'ambito di "Feeds and Chips", al secondo giorno della sua visita milanese."Sono molto felice di essere qui in Italia. Anni fa, prima che diventassimo famosi, io e Michelle siamo andati in Toscana, una delle vacanze più romantiche che abbiamo fatto. Nel primo mandato abbiamo portato le ragazze a vedere le glorie di Roma e due anni fa Michelle venne qui a Milano. Vi assicuro che verremo molto in Italia nei prossimi anni"