Obama ai democratici per le elezioni di midterm: andate a votare

Roma, (askanews) - L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama è tornato in campo in vista delle imminenti elezioni di midterm per invitare i democratici ad andare a votare.Parlando dal palco di un comizio a Las Vegas, Obama ha detto: "In questo momento abbiamo la possibilità di ridare un po' di integrità alla nostra politica, possiamo ribaltare l'equilibrio del potere e ridarlo a voi, il popolo americano. Perché alla fine c'è solo un controllo reale sugli abusi di potere e sulla cattiva politica. E siete voi e il vostro voto".Obama ha parlato delle elezioni di novembre come delle "più importanti di sempre, anche di quando c'era lui tra i candidati"."Le conseguenze della vostra permanenza a casa sarebbero profondamente pericolose - ha intimato alla platea - per il nostro Paese e per questa democrazia".L'ex presidente è sceso in campo a sostegno della candidata al Senato del Nevada Jacky Rosen, che sfida il repubblicano in carica Dean Heller, l'unico senatore repubblicano rieletto in uno stato in cui a vincere è stata Hillary Clinton.Obama ha anche fatto appello al voto su Twitter. Non avete scuse - ha scritto - registratevi e il 6 novembre recatevi alle urne".