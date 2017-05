Obama: dopo la Casa Bianca sto scrivendo il mio terzo libro

Roma, (askanews) - Sam Kass, chef nutrizionista alla Casa Bianca durante il mandato di Barack Obama, ha intervistato l'ex presidente americano a Milano, al termine del suo intervento alla manifestazione Seeds and Chips, dedicata all'alimentazione e all'innovazione, chiedendogli cosa non fa da quando non vive più alla Casa Bianca."Come va?", chiede Kass.Obama: "Va bene"."Com'è la vita dopo la presidenza. Cosa fai, immagino tu faccia dei lavori a casa, sistemi le maniglie delle porte o dipingi?", scherza lo chef."E' vero che non vivo più alla Casa Bianca, attualmente sono felice di stare nella mia casa, ho combattuto con Michelle per avere più spazi riservati (Buona fortuna, gli dice Kass), ho cercato di capire come funziona la macchina per fare il caffé - ironizza Obama, sottolineando - ma la maggior parte del mio tempo la spendo per scrivere il mio terzo libro e ho speso un sacco di tempo per costruire la nostra nuova fase di lavoro, che riguarda, ciò che noi chiamiamo Obama Presidential Center. Il nostro obiettivo è di creare la prima istituzione negli Stati Uniti, ma anche di lavorare con altri paesi, per formare la prossima generazione di leader per l'attivismo".