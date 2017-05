(Agenzia Vista) Siena, 23 maggio 2017 Tappa senese per l'ex presidente americano Barack Obama, durante la sua vacanza in Toscana con la moglie Michelle. Obama ha trascorso la giornata visitando i principali monumenti della citta', al Duomo ha acceso un cero per la patrona di Siene assieme alla moglie. courtesy_Italia7 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev