Obama: nella mia biblioteca a Chicago metteremo dei barbecue...

Roma, (askanews) - Barack Obama svela i progetti per la diblioteca presidenziale che porterà il suo nome a Chicago, e scherza con la platea: "Qui si può costruire un garage sotterraneo con un giardino pensile, farci una piccola area ricreativa, metterci qualche barbecue... Perché ridete? Non c'è nessuno che sa fare il barbecue qui? Non siamo nel South Side di Chicago? Prendiamo qualcuno che ci sa fare, mettiamo dei barbecue. Potenzialmente creiamo... Oh, tutti ridono. Dico sul serio.. Vedrete. Fra cinque anni quando sarete lassù a fare il barbecue vi ricorderete di questa conversazione."