Obama: sanzioni alla Russia perche' ha occupato militarmente Ucraina e continua a farlo

(Agenzia VISTA) Washington, 18 gennaio 2017 L’ultima conferenza stampa di Obama: “Ho detto a Trump che non si può fare il presidente da soli” «Grazie a voi sono stato un presidente migliore». Così Barack Obama ai giornalisti che in questi otto anni lo hanno seguito giorno e notte nel corso della sua avventura presidenziale. «Intrattenere rapporti costruttivi con la Russia è una priorità degli Stati Uniti ed è nell’interesse del mondo intero», ha affermato, purtroppo - con Vladimir Putin c’è stata un’escalation che non ha aiutato le relazioni tra i due Paesi. A partire dall’invasione della Crimea che ha giustificato le sanzioni verso Mosca. White House.