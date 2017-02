Obama sulla cresta dell'onda, si dedica al kite surf

Necker island. (askanews) - Lontano dallo scontro politico di Washinton, l'ex presidente degli Stati Uniti ormai in pensione si gode il meritato riposo dopo otto anni alla Casa bianca. Barack Obama, forte del suo fisico da atleta, ha deciso di fare una pausa per dedicarsi al kite surf. Sempre sulla cresta dell'onda anche se non politica, Obama vola sulla tavola spinta da uno speciale aquilone assieme a Richard Branson, fondatore del gruppo Virgin.Relax, sole e sport acquatici sull'isola caraibica di Necker dove il multimiliardario ha ospitato l'ex presidente per qualche giorno di vacanza. Ormai libero dagli obblighi presidenziali e dal protocollo, Obama ha accettato e sembra aver vinto la sfida di kite surf con Branson.