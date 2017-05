Obama: Trump ha politiche diverse sul clima, è la democrazia

Roma, (askanews) - L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, parlando dal palco di Seeds and Chips a Milano ha riconosciuto la diversa impostazione dell'amministrazione Trump in tema di politica energetica, ma si è detto fiducioso che gli Stati Uniti proseguiranno nella giusta direzione."Ovviamente l'amministrazione attuale è diversa dalla mia sulla politica energetica e questo fa parte della democrazia - ha detto - ci sarà un dibattito utile che si tiene in America"."La buona notizia è che in parte per quello che abbiamo fatto negli anni precedenti, il settore privato ha già deciso che il nostro futuro è nell'energia pulita, investimenti si stanno già dirigendo nel campo dell'energia pulita - ha aggiunto - Grazie al dibattito positivo che si sta svolgendo a Washington, potrebbe essere che alcuni di questi alcuni provvedimenti si muovono più lentamente, ma sono certo e confido che Usa si muoveranno nella giusta direzione".