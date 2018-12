Obama vestito da Babbo Natale porta doni a bambini malati

Washington, 20 dic. (askanews) - L'ex presidente americano Barack Obama, vestito da Babbo Natale, ha fatto una visita a sorpresa ai bambini ricoverati in un ospedale di Washington.Tradizionale cappello rosso con fascia in pelo e pon pon bianchi, Obama ha distribuito doni e carezze ai piccoli malati."Voglio solo dire grazie a tutti, ho avuto la possibilità di parlare a bambini meravigliosi e alle loro famiglie", ha affermato l'ex presidente in un video postato sull'account Twitter del Children's National."Come padre di due figlie, posso immaginare che in questa situazione, avere personale, medici e infermiere che si occupano di loro, che se ne prendono cura, che sono qui per tenere loro la mano, sia la cosa più importante", ha aggiunto.Obama è stato letteralmente acclamato da un centinaio di persone - pazienti e dipendenti della clinica - riuniti per l'evento.