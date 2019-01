Ocasio-Cortez balla: il boomerang del video...che non fa scandalo

Roma, 4 gen. (askanews) - Un vero boomerang il video diffuso per screditare la neoeletta Alexandria Ocasio Cortez. La 29enne deputata democratica degli Stati Uniti, semplicemente, balla. Il video risale al 2010 e fu realizzato dagli studenti della Boston University sul tetto di uno dei dipartimenti dell'ateneo dove la giovane politica studiava all'epoca: sulle note della canzone "Lisztomania" del gruppo Phoenix. Il video è sul canale YouTube dell'università. Ma è stato ripescato di recente da alcuni account anonimi. Montato però con le sole clip di Ocasio Cortez, e doppiato con una musica tambureggiante che forse vuole evocare la giungla.Un tentativo sfortunato di attaccare la deputata nel suo primo giorno in carica. Il video è diventato virale con una cascata di commenti sarcastici. Ne parla la stampa americana e gli utenti di Twitter in particolare si sono scatenati osservando che avere vent'anni, avere degli amici e ballare all'università non è uno scandalo, anzi che il video semmai fa di Ocasio-Cortez un'icona di giovinezza americana.