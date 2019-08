Roma, 19 ago. (askanews) - Luca Pigozzi, medico di Medici Senza Frontiere a bordo della Ocean Viking, spiega come viene suddiviso lo spazio per i migranti a bordo della Ocean Viking, come vengono accolti i naufraghi e come si effettua il triage.Dal 9 al 12 agosto la barca, gestita in collaborazione da Msf e Sos Mediterranée, ha soccorso 356 persone, di cui 103 sono bambini o minori sotto i 18 anni, in maggior parte non accompagnati.