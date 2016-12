Olga, la modella russa 71enne regina delle riviste patinate

Roma, (askanews) - Diventare modella a 70 anni, in Russia si può. Ne è un esempio Olga Kondrasheva, 71 anni per l'esattezza, che a Mosca è diventata uno dei volti di punta del sito "Oldie" aperto dal fotografo Igor Gavar. Lui è un esperto nel trovare volti maturi interessanti. Nel suo book ha più di una decina di bellezze di una certà età, scovate per caso per strada o al supermercato.Olga adesso è in pensione e arrotonda con i servizi fotografici per le riviste patinate, posa persino per la versione russa di Cosmopolitan. Prima faceva la biologa, ha preso parte a numerose spedizioni zoologiche in Russia. Ma ora si sente rinata. E' sempre stata attratta dal mondo della moda."All'inizio mi sono chiesta: come posso farlo? Ho 71 anni. Poi però ti vesti, loro ti truccano e ti fanno diventare bella. E ho scoperto che c'è qualcosa dentro di me che mi piace donare agli altri" racconta.Posando per le riviste, Olga e le sue colleghe sperano di diventare un esempio per le donne della loro età, si mostrano con tutte le loro rughe, dimostrando che anche per loro ci sono ancora delle possibilità, non sono condannate a fare le nonne e basta."Far vedere a bambini e giovani delle persione anziane in copertina - dice lo stilista russo Vlad Lisovets - è un modo per invitarli ad avere più rispetto dei loro genitori e di fargli capire che anche quell'età ha la sua bellezza".