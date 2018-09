Olimpiadi 2026, Giorgetti: ''Nessuna imboscata, abbiamo fatto il possibile''

(Agenzia Vista) Roma, 19 settembre 2018 Olimpiadi Giorgetti Nessuna imboscata fatto il possibile Il sottosegretario, Giancarlo Giorgetti, a margine del convegno a Montecitorio "Emergenza cancro. Fattori ambientali modificabili e stili di vita non corretti", riferendosi alla questione delle candidature italiane per le Olimpiadi invernali 2026: "Nessuna imboscata. Per quanto riguarda lo Stato e il governo abbiamo fatto le cose in modo coscienzioso, serio e su un principio di lealta', quindi non abbiamo rimpianti nel senso che abbiamo fatto tutto il massimo possibile". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev