Olimpiadi, Sala: fondi non preoccupano, garantiscono le regioni

Milano (askanews) - Milano e Cortina oggi presentano la loro candidatura per ospitare le Olimpiadi del 2026, nonostante la frenata del governo: i due assessori allo sport delle due città sono infatti a Losanna per la riunione del Cio in merito. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, arrivando all'assemblea di Ance a Milano. "Gli assessori allo sport di Milano e Cortina oggi sono a Losanna, l'accelerazione di ieri deriva dal fatto che c era un impegno con il Cio ad essere a Losanna oggi per confermare la candidatura, a dire che noi ci siamo e rassicurare anche sul tema dei fondi perché se il governo non li garantisce la garanzia al momento possono darla le regioni, poi ci sono 7 anni di tempo" ha chiarito il sindaco. "Il Pil di Lombardia e Veneto è più alto di quello della Svezia. Io quindi non mi fascio la testa su questo, qui c'è un'imprenditoria che di fronte a un progetto serio potrà aiutare, e poi pragmaticamente in 7 anni di tempo i soldi si troveranno"."Mi auguro che il governo poi ci ripensi, in 7 anni tante cose possono cambiare però i fondi per le Olimpiadi per come le immaginiamo non sono enormi. Ricordo che per Expo ho raccolto più o meno 400 milioni e non c'era dietro un marchio importante come le Olimpiadi pe cui sono sufficientemente tranquillo".