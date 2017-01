Oltre 1 milione di firme contro la visita di Trump a Londra

Londra (askanews) - Oltre 1 milione di cittadini britannici vuole che il governo non inviti ufficialmente in visita di Stato Donald Trump perché creerebbe imbarazzo alla Regina. E' uno degli effetti collaterali del decreto antimigranti di Trump che ha scatenato un'ondata di indignazione negli Stati Uniti e nel resto del mondo.La richiesta dei cittadini britannici è stata fatta tramite una petizione online al Parlamento britannico. Trump può entrare nel Regno Unito, si legge nell'appello, ma non dovrebbe essere invitato ufficialmente per una visita di Stato."No, non voglio Donald Trump qui. Penso che se lui può proibire alla gente di viaggiare, noi possiamo proibire allo stesso modo a lui di viaggiare", dice questo ragazzo interrogato sull'opportunità di una visita del presidente degli Stati Uniti."Se si guarda indietro nel passato, il Regno Unito e altri paesi hanno invitato dittatori. Trump non è un dittatore, è stato votato democraticamente. Sì è davvero controverso, ma non vedo i vantaggi di non lasciarlo venire" ragiona un altro cittadino britannico. Qualcuno propone che la premier May si prenda la responsabilità di farlo ragionare."Lui è un presidente eletto, qualunque cosa si provi per lui, dovrebbe venire e la nostra amministrazione dovrebbe provare a convincerlo che questo non è il modo di fare le cose".