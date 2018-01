(Agenzia Vista) Bitonto, 03 gennaio 2018 Anziana uccisa a Bitonto, Emiliano un'altra vittima della criminalita' organizzata che non siamo riusciti a sconfiggere Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha preso parte alla manifestazione contro la criminalità organizzata che si è svolta a Bitonto dopo l’agguato in cui è morta la 84enne Anna Rosa Tarantino, uccisa per errore durante un agguato nel centro storico. _courtesy: TRM Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev