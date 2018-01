(Agenzia Vista) Palermo, 06 gennaio 2018 GDS Omicidio Piersanti Mattarella, Grasso: pista nera coerente, indagini non finiscano ''Lascio le valutazione ai magistrati. Le indagini non finiscono mai, non devono finire mai, perche' la verita' va cercata sempre, in ogni momento: non ci dobbiamo mai arrendere. Vedremo se ci saranno ulteriori riscontri su questa 'pista nera' che non contrasta con il quadro di una convergenza di interessi''. Queste le parole del presidente del Senato, Pietro Grasso, a margine della cerimonia di commemorazione per Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia 38 anni fa. courtesy_GDS Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev