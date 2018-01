(Agenzia Vista) Napoli, 31 gennaio 2018 Omofobia, Luxuria: prossimo governo torni a lavorare per una legge "Prossimo governo torni a parlarne attraverso l'arma della cultura". Cosi Vladimir Luxuria a margine dell'inaugurazione del Rainbow Center a Napoli, una casa di primo soccorso per gay, lesbiche, bisessueli ,transgender , ervizio anti violenza e di riconciliazione familiare per persone omosessuali ed eterosessuali. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev