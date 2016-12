Onu a Israele: stop a nuovi insediamenti, il voto al consiglio di sicurezza

(Agenzia VISTA) New York, 23 dicembre 2016 Storico voto al Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite. La risoluzione è passata con 14 voti a favore. A sorpresa non c'e' stato il veto degli Usa. Per l'ambasciatrice americana e' stata difesa la soluzione dei due stati. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che chiede ad Israele di porre fine alla sua politica di insediamenti nei territori palestinesi, inclusa Gerusalemme est e insiste sul fatto che la soluzione del conflitto in Medioriente passi per la creazione di uno Stato palestinese che conviva insieme a Israele. Ira di Israele che da tempo accusa Obama di aver tradito il Paes. Il presidente eletto Donald Trump via Twitter commenta - Le cose cambieranno quando sarò in carica dal prossimo 20 gennaio. Onu.