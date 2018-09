(Agenzia Vista) New York, 28 settembre 2018 Onu, Ardern (Pres Nuova Zelanda): "Me Too deve diventare We Too, un impegno di tutti" "Io sarà la prima a non festeggiare per le vittorie sui diritti delle donne nel nostro Paese quando nel mondo ce ne saranno altre che soffrono. Il movimento Me Too diventi We Toom, siamo tutti coinvolti". Queste le parole della presidente della Nuova Zelanda durante il suo intervento ad un meeting sui diritti delle donne in seno all'Onu. font eOnu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it