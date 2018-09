(Agenzia Vista) New York, 27 settembre 2018 Onu capo Oms Importante intervento politico per combattere malattie non trasmissibili Il capo dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha affermato che l'intervento politico è "importante" per combattere le malattie non trasmissibili (NCD). Ha anche annunciato la riconferma di Michael Bloomberg come Ambasciatore globale dell'OMS sulla questione. / fote Un.org Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev