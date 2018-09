Onu, Guterres: ''Sostenere Paesi in via di sviluppo e combattere flussi illeciti capitali''

(Agenzia Vista) New York, 27 settembre 2018 Onu Guterres Sostenere Pesi in via di sviluppo e combattere flussi illeciti capitali Parlando ad una riunione del gruppo dei 77, il capo delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha affermato che "dobbiamo continuare a sostenere i paesi in via di sviluppo nella creazione di condizioni per mobilitare risorse interne" e ha esortato la comunità internazionale a "combattere i flussi illeciti di capitali, riciclaggio di denaro ed evasione fiscale , che continuano a drenare risorse vitali dal mondo in via di sviluppo " / fote Un.org Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev